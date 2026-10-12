जगदलपुर सेतु मंडल के लिए अफसरों की नियुक्ति, लेकिन अमले की कमी से नहीं संभल रहा कामकाज

जगदलपुर सेतु मंडल में अधिकारी पदस्थ (Photo Source- Patrika Create)
PWD Staff Transfer: लोक निर्माण विभाग में प्रशासनिक फेरबदल के बाद जगदलपुर में गठित सेतु मंडल का कामकाज अब तक नियमित रूप से शुरू नहीं हो पाया है। नए कार्यालय के लिए अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता की नियुक्ति कर दी गई है। दोनों अधिकारियों ने अपना प्रभार भी संभाल लिया है, लेकिन कार्यालय में कर्मचारियों की पदस्थापना और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था पूरी नहीं होने से कामकाज शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं। स्थिति यह है कि अधिकारियों की नियुक्ति के बावजूद कार्यालय का सेटअप अब तक पूरा नहीं हो सका है।
दरअसल, लोक निर्माण विभाग में हुए प्रशासनिक बदलाव के तहत उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-2 के कार्यालय को बंद कर कोरिया संभाग में नया कार्यालय शुरू किया गया है। इसके बाद उत्तर बस्तर संभाग क्रमांक-2 के पुराने भवन को करीब एक महीने पहले सेतु मंडल जगदलपुर के कार्यालय के रूप में विकसित किया गया। नए कार्यालय के गठन से क्षेत्र में सेतु से जुड़े विभागीय कार्यों के संचालन को व्यवस्थित करने की उम्मीद थी, लेकिन जरूरी व्यवस्थाएं पूरी नहीं होने से फिलहाल कामकाज गति नहीं पकड़ पाया है।
सेतु मंडल जगदलपुर के संचालन के लिए अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता की नियुक्ति की गई है। दोनों अधिकारी अपने पद का प्रभार ग्रहण कर चुके हैं। इसके बावजूद कार्यालय में नियमित कामकाज के लिए आवश्यक कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं हो सकी है। किसी भी कार्यालय के सुचारु संचालन के लिए अधिकारियों के साथ लिपिकीय और अन्य जरूरी कर्मचारियों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण होती है।
ऐसे में कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यालयीन व्यवस्था पूरी तरह तैयार नहीं हो पाई है। नए सेतु मंडल के गठन के बाद उम्मीद थी कि विभागीय कामकाज जल्द शुरू हो जाएगा। हालांकि, कर्मचारियों की तैनाती नहीं होने से कार्यालय के नियमित संचालन को लेकर इंतजार बना हुआ है।
कार्यालय में केवल कर्मचारियों की कमी ही समस्या नहीं है, बल्कि अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था भी अब तक पूरी नहीं हुई है। दोनों अधिकारियों के लिए चेंबर निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कार्यालय के सुचारु संचालन के लिए जरूरी फर्नीचर और अन्य संसाधनों की व्यवस्था भी पूरी किए जाने की जरूरत है।
कार्यालय का सेटअप पूरा नहीं होने से अधिकारियों के बैठने और विभागीय कार्यों के नियमित संचालन में परेशानी आ रही है। ऐसे में नए कार्यालय को पूरी तरह क्रियाशील बनाने के लिए बुनियादी व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करना जरूरी है।
लोक निर्माण विभाग के पुराने संभागीय कार्यालय भवन को नए सेतु मंडल के कार्यालय के रूप में विकसित किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के बाद इस भवन का उपयोग नए कार्यालय के संचालन के लिए किया जा रहा है। अधिकारियों की नियुक्ति के साथ कार्यालय की स्थापना की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन कर्मचारियों और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता के बिना पूरा सेटअप तैयार नहीं हो पाया है।
नए कार्यालय के नियमित संचालन के लिए कर्मचारियों की पदस्थापना, अधिकारियों के चेंबर का निर्धारण और अन्य कार्यालयीन व्यवस्थाओं को पूरा करना आवश्यक है। इन व्यवस्थाओं के बाद ही विभागीय कामकाज को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
इस संबंध में लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर के मुख्य अभियंता एसके कोरी ने बताया कि जगदलपुर में अधीक्षण कार्यालय का सेटअप किया गया है। इसके लिए कर्मचारियों का जल्द ही स्थानांतरण किया जा रहा है। विभाग की ओर से कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यालय की व्यवस्थाओं को गति मिलने की उम्मीद है। फिलहाल अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता के प्रभार संभालने के बावजूद नियमित कामकाज शुरू होने का इंतजार है। अब कर्मचारियों की पदस्थापना और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता पर नए सेतु मंडल का सुचारु संचालन निर्भर करेगा।
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