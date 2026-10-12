जगदलपुर सेतु मंडल के लिए अफसरों की नियुक्ति, लेकिन अमले की कमी से नहीं संभल रहा कामकाज

इस संबंध में लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र रायपुर के मुख्य अभियंता एसके कोरी ने बताया कि जगदलपुर में अधीक्षण कार्यालय का सेटअप किया गया है। इसके लिए कर्मचारियों का जल्द ही स्थानांतरण किया जा रहा है। विभाग की ओर से कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यालय की व्यवस्थाओं को गति मिलने की उम्मीद है। फिलहाल अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता के प्रभार संभालने के बावजूद नियमित कामकाज शुरू होने का इंतजार है। अब कर्मचारियों की पदस्थापना और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता पर नए सेतु मंडल का सुचारु संचालन निर्भर करेगा।