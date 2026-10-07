Indravati Tiger Reserve: शिकारियों के फंदे से निकला बाघ, अब जंगल के बजाय सफारी में कट रही जिंदगी

17 अप्रैल 2025 को बीजापुर जिले में कांदुलनार, मोरमेड़ और तोयनार गांवों के बीच घने जंगल में ग्रामीणों ने घायल बाघ को देखा था। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बाघ के पिछले दोनों पैरों में तार का फंदा बुरी तरह फंसा था और कई दिनों पुराने घाव में कीड़े पड़ चुके थे। टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज कर फंदा हटाया और प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जंगल सफारी रायपुर भेजा। जंगल सफारी पहुंचने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार शुरू हुआ। घाव की सफाई कर टांके लगाए गए। लगातार उपचार के बाद बाघ की हालत में सुधार हुआ और उसके सामान्य स्थिति में आने की उम्मीद जताई गई।