Indravati Tiger Reserve:40 साल बाद फिर से खुलेगा इंद्रावती टाइगर रिजर्व, 1 नवंबर से सफारी शुरू करने की तैयारी

इंद्रावती टाइगर रिजर्व में करीब 40 साल बाद संगठित पर्यटन की शुरुआत बस्तर के पर्यटन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखी जा रही है। हालांकि वन विभाग के सामने चुनौती पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ जंगल की संवेदनशीलता और वन्यजीव संरक्षण को बनाए रखने की भी है। इसी वजह से पर्यटन गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की तैयारी है। प्रवेश क्षमता, सफारी रूट, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटन जोन तय करने के बाद ही अंतिम स्वरूप सामने आएगा। विभाग का जोर ऐसे पर्यटन मॉडल पर है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण, जंगल की पारिस्थितिकी और स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाए। चार दशक तक सुरक्षा कारणों से पर्यटकों की पहुंच से दूर रहा इंद्रावती टाइगर रिजर्व अब एक बार फिर बस्तर के प्राकृतिक पर्यटन को नई पहचान देने की तैयारी में है।