8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

5 बेटियों की मां ने थामी स्टेयरिंग, 4 साल में कमाए 3 लाख से ज्यादा… जानें नील की प्रेरणादायक कहानी

Women Empowerment: बस्तर की नील कुमारी नाग ने परिवार की जिम्मेदारियों के साथ ड्राइविंग को रोजगार का जरिया बनाया। पांच बेटियों की मां नील ने खुद ड्राइविंग सीखी और अब बस्तर से दूसरे राज्यों तक बुकिंग पर वाहन चलाती हैं।
3 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Khyati Parihar

Oct 08, 2026

Female Driver

नील कुमारी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Self Employed Woman: कभी घर की चारदीवारी और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित रहने वाली बस्तर की महिलाएं अब रोजगार के ऐसे क्षेत्रों में भी कदम बढ़ा रही हैं, जिन्हें लंबे समय तक पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है। इसकी प्रेरक मिसाल बारसूर की गृहिणी नील कुमारी नाग हैं। परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ उन्होंने चार पहिया वाहन की स्टेयरिंग थामी और ड्राइविंग को अपने लिए स्वरोजगार का जरिया बनाया। आज वे न केवल खुद वाहन चलाती हैं, बल्कि बस्तर के दूरस्थ इलाकों से लेकर दूसरे राज्यों तक बुकिंग पर वाहन लेकर जाती हैं। पिछले चार वर्षों में उन्होंने वाहन चलाकर तीन लाख रुपए से अधिक की अतिरिक्त आय अर्जित की है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Mule Accounts: सावधान! आपके बच्चे का बैंक खाता कहीं म्यूल अकाउंट तो नहीं? लालच में दांव पर लग रहा भविष्य

Muel Account and child
Patrika Special News

Medicine costs : कानून में सस्ते इलाज का रास्ता, फिर भी महंगी दवाओं के आगे बेबस मरीज, SMA के एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपये

KS Gopakumar
Patrika Special News

Unique Offerings in Temples: मनोकामना की ‘स्पेशलिस्ट’ आस्था, चढ़ावा भी बीमारी और मर्ज के हिसाब से चढ़ाए जाते हैं!

unusual offerings
Patrika Special News

CG News: संघर्ष में निखरी प्रतिभा, अब वर्ल्ड स्कूल गेम्स में जाएगी कोंडागांव की हेमबती

CG News
रायपुर

Banda hooch tragedy : मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शराब त्रासदी में मौतों का आंकड़ा छुपाया, 40 से ज्यादा मौतों का दावा, देखें पूरी सूची

liquor death in MP
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.