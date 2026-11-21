Kota Agree Corridor : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की कनेक्टिविटी हाड़ौती के विकास की नई इबारत लिखने जा रही है। सड़क और रेल नेटवर्क की मजबूती के साथ कोटा देश के नए एग्री कॉरिडोर के रूप में उभर रहा है। इससे कृषि उत्पादन, औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। खेतों में पैदा होने वाली उपज को स्थानीय स्तर पर ही प्रोसेस कर देश के बड़े शहरों और निर्यात बाजारों तक पहुंचाने का रास्ता तैयार हो रहा है।