Protest : अकूत खनिज संपदा, अथाह जलभंडार और असंख्य पेड़-पौधों की प्राकृतिक हरियाली से आच्छादित विंध्य क्षेत्र में विकास के कई प्रोजेक्ट मुआवजा में भ्रष्टाचार और आपत्तियों के घेरे में है। विंध्य से सटे बुंदेलखंड इलाके में भी सिंचाई और रेल परियोजनाएं इसी तरह के आरोपों की चपेट में है। स्थानीय स्तर से उठे या उठाए गए विरोध के स्वर राजनीति के गलियारों से गूंजते हुए सप्तसुर में बदल रहे हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा इन मुद्दों पर खामोश है तो मौके की फिराक में बैठी कांग्रेस जनविरोध को लपक रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ऐसे हर आंदोलन में शरीक होकर ग्रामीणों के हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं।