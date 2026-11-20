Global TB Report 2026 : भारत में टीबी उन्मूलन के दावों और बीमारी की जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2026 (Global TB Report 2026) के मुताबिक, वर्ष 2025 में देश में टीबी से 2.63 लाख लोगों की मौत हुई। यानी औसतन हर दिन करीब 720 लोगों ने इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। इसी अवधि में टीबी के 25.3 लाख नए मामले सामने आए।