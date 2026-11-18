Investigation : शहर के बीचोंबीच स्थित सुखाड़िया सर्किल और रामलीला मैदान के आसपास रात होते ही एक अलग ही तस्वीर नजर आने लगती है। दिन में जहां इस इलाके में लोगों की आवाजाही रहती है, वहीं शाम ढलने के बाद यहां कुछ महिलाएं और युवतियां संदिग्ध गतिविधियों में नजर आती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह पर देह व्यापार का धंधा लंबे समय से चल रहा है। हैरानी यह है कि यह गतिविधियां ऐसे स्थान पर हो रही हैं, जहां से रात के समय पुलिस की गश्ती गाड़ियां भी गुजरती हैं।