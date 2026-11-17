Religious Identity : इंदौर की राजनीति में इन दिनों एक नया चलन साफ दिखाई दे रहा है। नेताओं के नाम के साथ अब केवल पद, पार्टी और विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, धार्मिक पहचान भी प्रमुखता से जुड़ने लगी है। कोई खुद को ‘सनातनी विधायक’ कहलवाने में आगे है, कोई धार्मिक यात्राओं के आयोजन से अपनी पहचान बना रहा है, तो कोई त्योहारों के मौके पर ऐसे बयान दे रहा है, जिनसे उसकी धार्मिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूप से सामने आए। कांवड़ यात्रा से लेकर चुनरी यात्रा तक और होली से दिवाली तक, नेताओं की सक्रियता और बयानबाजी में सनातन की चर्चा लगातार बढ़ी है। सवाल यह है कि क्या इंदौर की राजनीति में अब ‘सनातनी’ पहचान भी एक नया राजनीतिक परिचय बनती जा रही है?