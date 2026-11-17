मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई मौतें महज कुछ अवैध कारोबारियों की करतूत नहीं, बल्कि उस बड़े नेटवर्क की भयावह तस्वीर हैं, जिसने शराब के कारोबार को समानांतर अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। राजनीतिक चेहरों के साथ इस नेटवर्क की जड़ें गांवों की गलियों से लेकर शहरों के बाजारों, शराब ठेकों से लेकर नकली शराब की फैक्ट्रियों तक फैली हैं। प्रदेश में कुल अपराध का एक तिहाई हिस्सा शराब व दूसरे नशे की तस्करी, परिवहन और अवैध बिक्री से जुड़ा हुआ है।