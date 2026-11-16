Gold Mining : 1974 में शुरू हुई थी यहां स्वर्ण भंडार की खोज, दो माह में शुरू हो सकता है खनन

Gold Mining : जिस कटनी की पहचान अब तक संगमरमर, चूना पत्थर और दूसरी खनिज संपदाओं से रही है, वही जिला अब सोने की चमक से मध्यप्रदेश के खनन मानचित्र पर नई पहचान बनाने जा रहा है। स्लीमनाबाद क्षेत्र के इमलिया गांव में जमीन के नीचे मौजूद स्वर्ण भंडार से सोना निकालने की आधी सदी पुरानी कवायद अब जमीन पर उतरने जा रही है। वर्ष 1974 में शुरू हुई खोज से लेकर खनन पट्टे के अनुबंध तक का सफर पूरा हो चुका है। मुंबई की कंपनी ने 121 करोड़ रुपए की बोली लगाकर 6.510 हेक्टेयर भूमि पर 50 साल के लिए खनन अधिकार हासिल किए हैं। पर्यावरणीय और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अनुमतियों के बाद दो माह में खनन शुरू करने की तैयारी है।