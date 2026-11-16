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Tribal Society: जिसे शहरी कहते हैं क्राउडफंडिंग, दशकों से वागड़ के आदिवासी ऐसी परंपरा से बन रहे परस्पर मददगार

Tribal Society : दक्षिण राजस्थान में ऐसी कई परम्पराएं, जो बस्तियों-परिवारों और समाज को एक-दूजे से मजबूती से गूंथे हुए हैं। कहीं बेटी के हिस्से की पहली फसल लेकर पिता उसके ससुराल जाता है, तो कहीं बिना ब्याज आर्थिक मदद आदिवासी समाज की जीवनशैली और रिश्तों की गर्माहट की नजीर पेश करती है। पढ़िए जितेन्द्र पालीवाल की खास खबर।
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भारत

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Swatantra Mishra

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जितेन्द्र पालीवाल

Updated: 16 Nov 2026, 11:14 AM IST

Tribal Culture

आदिवासी संस्कृति में कई शानदार परंपराएं (Photo: Rajasthan Patrika)

Tribal Society : टीलेनुमा पहाड़ियों पर बसे छोटे-छोटे फले, शांत-सुरम्य कुदरती माहौल और खेती-बाड़ी और पशुपालन में जुटे आदिवासी। दक्षिण राजस्थान के आदिवासी अंचल वागड़ के ऐसे नजारे खूबसूरत तो हैं ही, यहां की कुछ परम्पराएं भी उतनी ही सुन्दर हैं, जो दशकों से सामाजिक ताने-बाने को मजबूती से गूंथे हुए हैं। ये परम्पराएं आधुनिक और विकसित शहरी समाज के लिए भी एक नजीर हैं, जो इंसान से इंसान को जुड़कर, मदद का हाथ थामकर हर सुख-दुख में जीने की सीख देती हैं।

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