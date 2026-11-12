Water Conservation : बावड़ियां हो रही हैं खामोश, पानी सहेजने की 300 साल पुरानी इंजीनियरिंग की खत्म हो रही कहानी

Water Conservation : पानी की एक-एक बूंद की कीमत समझने के लिए आज देशभर में वर्षाजल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के नए-नए मॉडल तलाश रही है। कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक विकसित हो रही है तो कहीं पुराने जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बूंदी शहर ने सदियों पहले ही पानी सहेजने की ऐसी अद्भुत व्यवस्था विकसित कर ली थी, जिसमें विज्ञान, स्थापत्य कला, सामाजिक सरोकार और दूरदर्शिता का अनूठा संगम दिखाई देता है।