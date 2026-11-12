12 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

Patrika Special News

Water Conservation : बावड़ियां हो रही हैं खामोश, पानी सहेजने की 300 साल पुरानी इंजीनियरिंग की खत्म हो रही कहानी

Water Conservation : राजस्थान का बूंदी शहर अपनी ऐतिहासिक बावड़ियों और अद्भुत जल प्रबंधन स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। कभी बूंद-बूंद पानी सहेजने के लिए यहां खूबसूरत महलों जैसी बावड़ियां बनाई जाती थीं। करीब 300 साल पुरानी यह पारंपरिक इंजीनियरिंग आज भी जल संरक्षण का अनूठा उदाहरण है, लेकिन उपेक्षा के कारण इनकी ऐतिहासिक विरासत बदहाल होती जा रही है। इस बारे में पढ़िए महेश कुमार जैन की खास रिपोर्ट।
7 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

image

महेश कुमार जैन

Updated: 12 Nov 2026, 5:02 PM IST

Boondi ki Bawadi

बूंदी की बावड़ियां हो रही हैं उपेक्षा की शिकार

Water Conservation : पानी की एक-एक बूंद की कीमत समझने के लिए आज देशभर में वर्षाजल संग्रहण, भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के नए-नए मॉडल तलाश रही है। कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक विकसित हो रही है तो कहीं पुराने जलस्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन बूंदी शहर ने सदियों पहले ही पानी सहेजने की ऐसी अद्भुत व्यवस्था विकसित कर ली थी, जिसमें विज्ञान, स्थापत्य कला, सामाजिक सरोकार और दूरदर्शिता का अनूठा संगम दिखाई देता है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.