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Weird Village Name : अजीब नाम, दिलचस्प कहानी… रंगीले राजस्थान के इन अनोखे गांवों के नाम कैसे हुए तय?

Weird Village Name : भारत के कई गांवों के नामों के पीछे छिपी हैं दिलचस्प लोककथाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और सदियों पुरानी स्थानीय मान्यताएं। कहीं रिश्तों ने नाम दिया, कहीं बोलचाल के शब्दों ने पहचान बनाई, तो कहीं किसी खास घटना या परंपरा ने गांव का नाम इतिहास में दर्ज करा दिया। इन नामों में स्थानीय संस्कृति और विरासत की अनूठी झलक मिलती है। आइए राजस्थान के गांवों के बारे में पुष्पेन्द्र सिंह शेखावत की विशेष रिपोर्ट पढ़ते हैं।
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भारत

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Swatantra Mishra

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पुष्पेंद्र सिंह शेखावत

Updated: 10 Nov 2026, 11:53 AM IST

Weird village Name

राजस्थान के इन अनोखे गांवों के नाम कैसे हुए तय? (Photo: Rajasthan Patrika)

Weird Village Name : राजस्थान केवल अपनी संस्कृति, किलों और वीरता के लिए ही नहीं, बल्कि गांवों के अनोखे नामों के लिए भी जाना जाता है। सफर के दौरान सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर कई ऐसे नाम नजर आते हैं, जो बरबस ध्यान खींच लेते हैं। कहीं गांव का नाम चाचा है तो कहीं लाठी, गूंगा, रायता, देवरानी या जेठानी। पहली नजर में ये नाम चौंकाते जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे स्थानीय इतिहास, लोककथाएं, भौगोलिक परिस्थितियां या सामाजिक परंपराओं से जुड़ी दिलचस्प कहानियां छिपी हैं।

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