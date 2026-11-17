राजस्थान के हिल स्टेशन के रूप में विख्यात पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू प्रकृति की ऐसी अनुपम धरोहर है, जहां पहाड़ों की खूबसूरती, हरियाली, झरनों की कलकल और सुहावना मौसम पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर खींचता है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू अब केवल प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडे मौसम का आनंद लेने का ठिकाना नहीं रहा, बल्कि धार्मिक पर्यटन, एडवेंचर गतिविधियों, वीकेंड ट्रिप और विभिन्न आयोजनों के केंद्र के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। गुजरात से नजदीकी और सड़क व रेल मार्ग से बेहतर संपर्क के चलते यहां हर साल करीब 42 लाख से अधिक देसी-विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं।