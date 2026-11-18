Waste Management : राजस्थान के शहरों में कचरा उठाने के लिए गाड़ियां दौड़ रही हैं। सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग के लिए नगरीय निकाय अब भी जूझ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि घरों और सड़कों से उठने वाला कचरा आखिर जा कहां रहा है? इसका जवाब राजस्थान के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में सामने आया है, जो बेहद चौंकाने वाला है।