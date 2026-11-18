Panchayati Raj : राजस्थान के गांवों में एक बार फिर पंचायत चुनाव की गहमागहमी है। यहां गांव की चौपाल कोई आम नहीं है। नागौर का बगदरी गांव, जहां प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में कहा, "हम अपने देश में लोकतंत्र अथवा पंचायती राज की नींव रखने जा रहे हैं।" 1984 में अक्टूबर माह में ही प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी ने जयपुर में कहा था, लोकतंत्र तभी सफल होगा, जब गांव का आम आदमी आत्मनिर्भर बनेगा। आइए अब आपको बताते है, जमीनी हकीकत।