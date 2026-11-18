Exclusive Investigation : मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव टीआई दिलीप पुरी को शराब से भरे मिनी ट्रक से कुचलने की घटना महज एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश से गुजरात तक फैले अवैध शराब कारोबार के बड़े नेटवर्क की कहानी खोल रही है। एसआईटी की जांच में तस्करी के ऐसे तौर-तरीके सामने आ रहे हैं, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए पूरा नेटवर्क अलग-अलग स्तर पर काम कर रहा था। कहीं ट्रक से शराब पहुंचाई जाती थी तो कहीं ड्राइवर बदल दिए जाते थे।