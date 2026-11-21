Explainer: राजस्थान की राजनीति में पिछले तीन महीनों के दौरान आए दो चुनावी जनादेशों को एक साथ पढ़ें तो सत्ता की तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। सितंबर में नगरीय निकाय चुनाव हुए तो भाजपा ने कांग्रेस पर मामूली बढ़त हासिल की। पार्टी ने इसे अपनी सरकार की नीतियों और डबल इंजन विकास मॉडल पर जनता की मुहर बताया। लेकिन दो महीने बाद पंचायत चुनावों के नतीजों ने इस राजनीतिक दावे की जमीन हिला दी। शहरों में मामूली बढ़त के बाद गांवों में भाजपा को इतनी बड़ी शिकस्त मिली कि अब सरकार और संगठन दोनों को अपने राजनीतिक आधार की नए सिरे से पड़ताल करनी होगी। राजस्थान के ग्रामीण मतदाता ने कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त देकर बता दिया है कि सत्ता में होना और जनता का भरोसा जीतना दो अलग-अलग बातें हैं।