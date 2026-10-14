14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जगदलपुर

पर्यटन सीजन में बस्तर को बड़ा झटका, मेगा ब्लॉक से होटल कारोबार और इकोनॉमी प्रभावित, करोड़ों के कारोबार पर संकट

Mega Block Railway: बस्तर दशहरा और पर्यटन के पीक सीजन में रेल सेवाएं बाधित होने से पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है। बंगाल, ओडिशा और आंध्रप्रदेश से ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होने के कारण होटल बुकिंग कैंसिल हो रही हैं।
2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 14, 2026

Chhattisgarh Tourism

मेगा ब्लॉक की वजह से बिखरा पर्यटन कारोबार (Photo Source- Patrika)

Chhattisgarh Tourism: बस्तर दशहरा के दौरान हर साल हजारों सैलानियों से गुलजार रहने वाला बस्तर इस बार रेल सेवाओं के बाधित होने से पर्यटकों की राह देख रहा है। लैंड स्लाइड और रेल मार्ग पर मेगा ब्लॉक के चलते बंगाल, ओडिशा और आंध्रप्रदेश से जगदलपुर पहुंचने वाली ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित है। इसका सीधा असर बस्तर के पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है। पर्यटन के सबसे अहम सीजन में पर्यटकों की आमद घटने से होटल, होम स्टे और पर्यटन से जुड़ी दूसरी गतिविधियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है।

Bastar Economy: बस्तर की इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित

होटल एसोसिएशन के अनुसार, ट्रेन सेवाएं बाधित होने के कारण पर्यटक अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं और पहले से कराई गई होटल बुकिंग भी कैंसिल हो रही हैं। बस्तर दशहरा के दस दिवसीय सीजन में करोड़ों रुपए के कारोबार पर असर पड़ने का अनुमान है। स्थानीय कारोबारियों के लिए यह स्थिति इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि दशहरा के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। इनमें बंगाल और ओडिशा से आने वाले सैलानियों की संख्या अच्छी-खासी रहती है। मेगा ब्लॉक की वजह से बस्तर की इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई है।

कोरापुट की ट्रेन टाइमिंग पर चले बस

रेल मार्ग पर मेगा ब्लॉक के कारण ओडिशा और बंगाल की ओर से आने वाली ट्रेनें फिलहाल कोरापुट तक ही पहुंच रही हैं। ऐसे में यदि कोरापुट से जगदलपुर तक परमिट फ्री बसों की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए, तो पर्यटक सड़क मार्ग से आसानी से बस्तर पहुंच सकते हैं। होटल एसोसिएशन ने इस संबंध में पहल करने की मांग की है। कारोबारियों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग समन्वय बनाकर वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था करें, तो पर्यटन व्यवसाय को कुछ राहत मिल सकती है।

दशहरा के बाद शुरू होगी रेल सेवा

सबसे बड़ी चिंता यह है कि रेल सेवा सामान्य होने तक बस्तर दशहरा का प्रमुख पर्यटन सीजन समाप्त हो जाएगा। यानी जब तक ट्रेनों की आवाजाही बहाल होगी, तब तक बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने का अवसर निकल चुका होगा। इसका असर केवल होटलों तक सीमित नहीं है, बल्कि होम स्टे संचालकों, स्थानीय वाहन चालकों, गाइड और पर्यटन से जुड़े छोटे कारोबारियों की आय पर भी पड़ रहा है। ऐसे में समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करना जरूरी है, ताकि बस्तर के पर्यटन कारोबार को इस सीजन में होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

प्रशासन जल्द करे वैकल्पिक व्यवस्था

बस्तर दशहरा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि बस्तर की पहचान और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हजारों सैलानी बस्तर दशहरा में शामिल होने यहां बआते हैं। ट्रेन कैंसिल होने के बाद अब बड़े पैमाने पर होटलों की बुकिंग कैंसिल की जा रही है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि पर्यटकों की सुविधा के लिए जल्द वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कोरापुट से परमिट फ्री बसें चलाएं— जतिन जायसवाल, होटल एसो. अध्यक्ष

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 12:06 pm

Published on:

14 Oct 2026 12:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / पर्यटन सीजन में बस्तर को बड़ा झटका, मेगा ब्लॉक से होटल कारोबार और इकोनॉमी प्रभावित, करोड़ों के कारोबार पर संकट

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जगदलपुर सेतु मंडल के लिए अफसरों की नियुक्ति, लेकिन अमले की कमी से नहीं संभल रहा कामकाज

PWD Staff Transfer
जगदलपुर

बस्तर के धूड़मारास में फिर शुरू हुई बांस राफ्टिंग, ग्राम सभा ने पर्यटन के लिए तय किए नए नियम

Dhudmaras Bamboo Rafting
जगदलपुर

मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए नहीं होगी बस की चिंता, 5 दिन मुफ्त सफर का मौका, जानें टाइम और तारीख

Maa Danteshwari Temple
जगदलपुर

Chhattisgarh Butterfly Species: तितलियों के रंगों से बदलेगी छत्तीसगढ़ की पहचान, राजकीय तितली चुनने की तैयारी शुरू

Chhattisgarh Butterfly Species
जगदलपुर

5 बेटियों की मां ने थामी स्टेयरिंग, 4 साल में कमाए 3 लाख से ज्यादा… जानें नील की प्रेरणादायक कहानी

Female Driver
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.