पर्यटन सीजन में बस्तर को बड़ा झटका, मेगा ब्लॉक से होटल कारोबार और इकोनॉमी प्रभावित, करोड़ों के कारोबार पर संकट

होटल एसोसिएशन के अनुसार, ट्रेन सेवाएं बाधित होने के कारण पर्यटक अपनी यात्रा रद्द कर रहे हैं और पहले से कराई गई होटल बुकिंग भी कैंसिल हो रही हैं। बस्तर दशहरा के दस दिवसीय सीजन में करोड़ों रुपए के कारोबार पर असर पड़ने का अनुमान है। स्थानीय कारोबारियों के लिए यह स्थिति इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि दशहरा के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। इनमें बंगाल और ओडिशा से आने वाले सैलानियों की संख्या अच्छी-खासी रहती है। मेगा ब्लॉक की वजह से बस्तर की इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हुई है।