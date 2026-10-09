Durg News: गांजा बेचने ग्राहक तलाश रहे दो युवक गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी जब्त(photo-patrika)
Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों युवक मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को रोक लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे के साथ तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर उसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दोनों संदिग्ध युवकों को रोक लिया।
पुलिस ने दोनों युवकों की तलाशी ली, जिसमें उनके कब्जे से गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने गांजे के साथ तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे जांच जारी है। फिलहाल आरोपियों के नाम, गांजे की मात्रा और कार्रवाई की सटीक जगह से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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