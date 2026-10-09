Durg News: गांजा बेचने ग्राहक तलाश रहे दो युवक गिरफ्तार, मोटरसाइकिल भी जब्त

Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों युवक मोटरसाइकिल पर गांजा लेकर ग्राहक तलाश रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दोनों को रोक लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने गांजे के साथ तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।