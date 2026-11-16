CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल! 337 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

CG Police Transfer: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जिले में एक साथ 337 पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। इस संबंध में एसएसपी विजय अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिया है। जारी सूची में सहायक उपनिरीक्षक (ASI), प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं।