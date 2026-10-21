22 लाख की आबादी… पानी के लिए पड़ोसी जिले पर निर्भर दुर्ग, दो बड़ी परियोजनाएं अब भी अधर में

दुर्ग जिले में शहरी घरेलू उपयोग के लिए रोजाना 400 से 440 एमएलडी पानी की जरूरत है। अनुमान है कि अगले 10 साल में यह मांग बढक़र 638 एमएलडी तक पहुंच जाएगी। दूसरी ओर, पुराने जलाशयों में सिल्ट जमा होने से उनकी भंडारण क्षमता करीब 10 फीसद घट चुकी है। जिले का एकमात्र गोंदली जलाशय सीमित क्षमता वाला है और वह भी बारिश व तांदुला के पानी पर निर्भर है। ऐसे में भविष्य की बढ़ती जरूरतों के मुकाबले जल प्रबंधन की मौजूदा व्यवस्था बड़ी चुनौती बन रही है।