कर्जमाफी की मांग पर किसानों का प्रदर्शन, धमधा से रायपुर निकले तो मुरमुंदा में पुलिस ने रोका रास्ता

रायपुर मार्च से एक दिन पहले बुधवार को एसडीएम और तहसीलदार आंदोलन स्थल पर पहुंचे थे। अधिकारियों ने किसानों से बातचीत की और कुछ किसानों को बैंक भेजकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने की सलाह दी थी। प्रशासन की ओर से यह रास्ता समाधान की दिशा में बातचीत के तौर पर रखा गया था। हालांकि किसान नेताओं ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। किसान नेता बाबा टेक सिंह चंदेल ने कहा कि किसान पहले ही बैंक और प्रशासनिक कार्यालयों के कई चक्कर लगा चुके हैं। उनके मुताबिक, इस प्रक्रिया के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसान नेताओं का कहना है कि अब केवल आश्वासन के बजाय उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय होना चाहिए।