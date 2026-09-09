पिज्जा डिलीवरी बॉय के कपड़े उतारवाकर पीटा, युवा कांग्रेस नेता की दबंगई का वीडियो वायरल, दुर्ग पुलिस ने दर्ज किया केस

Chhattisgarh Crime News: दुर्ग में युवा कांग्रेस नेता नेता अमन सिंह और उनके साथियों पर मारपीट का आरोप लगा है। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आरोप है कि पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ बेरहमी से मारपीट की है, युवक के कपड़े उतरवाकर थप्पड़ और मुक्के मारे। ( Chhattisgarh News ) शॉप में लगे सीसीटीवी वीडिया में यह पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है।