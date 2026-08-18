बच्चों की फेवरेट चोको पाई पर बड़ा एक्शन, अमानक बैच मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में बैन की तैयारी

जानकारी के मुताबिक, भोपाल में हुई जांच के दौरान NM 10 DC 2, 672 ग्राम पैक वाला Lotte Choco Pie का एक पूरा बैच मानकों पर खरा नहीं उतरा। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दुर्ग में खाद्य एवं औषधि विभाग ने तत्काल इस बैच की बिक्री और स्टॉक रखने पर रोक लगा दी। हालांकि, फिलहाल कार्रवाई सिर्फ जांच में अमानक पाए गए इसी बैच तक सीमित है। अन्य बैचों को लेकर विभाग की ओर से ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है।