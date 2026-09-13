दुर्ग में कॉलेज की बिल्डिंग देखी, Zoom मीटिंग की और दस्तावेज भी लिए… फिर 12.39 लाख लेकर बंद किया फोन

दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेज से रकम लेने का सिलसिला शुरू हुआ। 19 मई को परीक्षा सेंटर के उपकरणों के लिए 5 लाख 98 हजार 743 रुपए का बिल भेजा गया। इसमें भुगतान के लिए एक निजी फर्म का बैंक खाता दिया गया। कॉलेज प्रबंधन ने 21 मई को अपने बैंक खाते से बताई गई रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद DG सेट के नाम पर दोबारा रकम मांगी गई। 23 मई को 58.5 KVA DG सेट के लिए 3 लाख 42 हजार 200 रुपए जमा करने को कहा गया। कॉलेज ने 26 मई को यह रकम भी बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दी। इस तरह उपकरण और DG सेट के नाम पर कॉलेज से कुल 9 लाख 40 हजार 943 रुपए लिए जा चुके थे।