Durg News: दुर्ग में कपड़ा बदलवाने पहुंचे ग्राहक से मारपीट, गले की चेन और पत्नी का मंगलसूत्र टूटा

Durg News: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कपड़े का रंग निकलने की शिकायत को लेकर कपड़ा दुकान के मैनेजर और ग्राहक के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि दुकान मैनेजर ने ग्राहक के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बीच-बचाव करने पहुंची ग्राहक की पत्नी के साथ भी धक्का-मुक्की हुई, जिससे उसका सोने का मंगलसूत्र टूट गया। मारपीट के दौरान ग्राहक की सोने की चेन भी टूट गई। मामले में राजनांदगांव निवासी ज्वेलर्स कारोबारी भूपेन्द्र कुमार जैन ने पुलिस से शिकायत की है।