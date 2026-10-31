दुर्ग में राज्योत्सव का कार्यक्रम क्यों टला? मंत्री गजेंद्र यादव ने बताई वजह, जानिए क्या बोले मंत्री

Durg Rajyotsav 2026: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आयोजित होने वाला राज्योत्सव का शासकीय कार्यक्रम विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा के निधन के बाद स्थगित कर दिया गया है। इसकी जानकारी मंत्री गजेंद्र यादव ने दी। उन्होंने बताया कि अहिवारा विधायक के निधन के चलते यह फैसला लिया गया है। हालांकि, राज्योत्सव के राज्य स्तरीय और प्रदेश के अन्य जिलों में होने वाले कार्यक्रम पूर्व निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगे। यानी दुर्ग जिले के शासकीय आयोजन को ही स्थगित किया गया है, बाकी कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।