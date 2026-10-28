Food Safety Department: स्कूल के बाहर चिप्स-नमकीन की दुकानों पर बच्चों की भीड़, खाद्य सुरक्षा जांच पर उठे सवाल

शहर के बाहरी इलाकों से लेकर आसपास के ग्रामीण बाजारों तक बड़े ब्रांड से मिलते-जुलते नाम और आकर्षक पैकिंग वाले चिप्स, नमकीन, ब्रेड सहित अन्य खाद्य उत्पाद बेचे जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ पैकेटों में बच्चों को लुभाने के लिए छोटे खिलौने और गिफ्ट भी रखे जा रहे हैं। हालांकि, केवल कम कीमत या मिलते-जुलते नाम के आधार पर किसी उत्पाद को नकली या असुरक्षित नहीं कहा जा सकता, लेकिन पैकेट पर निर्माता की जानकारी, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस, सामग्री, निर्माण तिथि और अन्य जरूरी विवरणों की जांच बेहद जरूरी है।