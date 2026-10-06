IGKV के छात्रों का कमाल, तिवरा-मटर-चना-चावल से बनाया 28% प्रोटीन वाला पौष्टिक सूप,जानें क्या है खासियत

जिन विकल्पों का अध्ययन किया गया, उनमें तिवरा में प्रोटीन का स्तर सबसे अधिक मिला। तिवरा को लेथायरस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती कम होने के कारण इसके पोषण गुणों को नए खाद्य उत्पादों के जरिए इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स के अनुसार इसमें आयरन की मात्रा 156 पीपीएम और जिंक 16 पीपीएम दर्ज हुआ। इन आंकड़ों का सही अर्थ समझने के लिए इनके आधार मानक को भी स्पष्ट करना जरूरी है। पहले इन बीजों में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा की तुलना के लिए लैब रिपोर्ट या प्रकाशित पोषण आंकड़ों को आधार बनाया जा सकता है।