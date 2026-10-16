छत्तीसगढ़ के इस जिले में 250 से अधिक शिक्षक पद रिक्त, भर्ती में क्यों हो रही देरी? जानें वजह!

Chhattisgarh Teacher Recruitment: कोरबा जिले के सरकारी स्कूलों में आधे से अधिक शैक्षणिक सत्र बीत चुका है, लेकिन शिक्षकों की कमी अब भी बनी हुई है। प्राथमिक और मिडिल स्कूलों से लेकर स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (सेजेस) तक शिक्षक भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में 250 से अधिक पद रिक्त हैं। शासन स्तर पर फिलहाल 130 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिनमें प्राथमिक स्कूलों के 100 और मिडिल स्कूलों के 30 पद शामिल हैं। वहीं, सेजेस में भी 79 शिक्षकों की भर्ती अटकी हुई है।