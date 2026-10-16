MBBS और MD-MS डॉक्टरों का बढ़ेगा मानदेय? स्वास्थ्य मंत्री से मिले डॉक्टर, बैंक गारंटी की शर्त खत्म करने की मांग

MBBS Doctor: छत्तीसगढ़ में अनुबंधित डॉक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी और मेडिकल की उच्च शिक्षा से जुड़ी वित्तीय शर्तों में राहत देने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मुलाकात कर एमबीबीएस और एमडी-एमएस डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। इसके साथ ही पीजी और सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई के लिए बैंक गारंटी देने अथवा समकक्ष मूल्य की अचल संपत्ति गिरवी रखने की अनिवार्यता में शिथिलता देने की मांग भी की गई। डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा वित्तीय शर्तों के कारण मेडिकल की उच्च शिक्षा हासिल करने वाले अभ्यर्थियों पर बड़ा आर्थिक दबाव पड़ता है। संगठनों ने सरकार से इन नियमों की समीक्षा कर डॉक्टरों को राहत देने की मांग की है। वहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत संविदा जूनियर रेजिडेंट के मानदेय में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता बताई गई।