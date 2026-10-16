16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

MBBS और MD-MS डॉक्टरों का बढ़ेगा मानदेय? स्वास्थ्य मंत्री से मिले डॉक्टर, बैंक गारंटी की शर्त खत्म करने की मांग

MBBS Doctor: डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मानदेय बढ़ाने की मांग की। पीजी के लिए 25 लाख और सुपर स्पेशलिटी के लिए 50 लाख की बैंक गारंटी की शर्त में राहत की मांग भी उठाई।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 16, 2026

MBBS Doctor

डॉक्टरों की सांकेतिक तस्वीर (Photo Patrika)

MBBS Doctor: छत्तीसगढ़ में अनुबंधित डॉक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी और मेडिकल की उच्च शिक्षा से जुड़ी वित्तीय शर्तों में राहत देने की मांग तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल से मुलाकात कर एमबीबीएस और एमडी-एमएस डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। इसके साथ ही पीजी और सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई के लिए बैंक गारंटी देने अथवा समकक्ष मूल्य की अचल संपत्ति गिरवी रखने की अनिवार्यता में शिथिलता देने की मांग भी की गई। डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा वित्तीय शर्तों के कारण मेडिकल की उच्च शिक्षा हासिल करने वाले अभ्यर्थियों पर बड़ा आर्थिक दबाव पड़ता है। संगठनों ने सरकार से इन नियमों की समीक्षा कर डॉक्टरों को राहत देने की मांग की है। वहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत संविदा जूनियर रेजिडेंट के मानदेय में भी बढ़ोतरी की आवश्यकता बताई गई।

एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए 70 हजार और एमडी-एमएस के लिए 95 हजार मानदेय का प्रस्ताव

स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के दौरान अनुबंधित डॉक्टरों के मानदेय में प्रस्तावित बढ़ोतरी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, मानदेय वृद्धि से संबंधित प्रस्ताव की फाइल मंत्रालय पहुंच चुकी है। प्रस्ताव में एमबीबीएस डॉक्टरों के लिए 70 हजार रुपए और एमडी-एमएस डॉक्टरों के लिए 95 हजार रुपए मासिक मानदेय का प्रावधान बताया गया है। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस प्रस्ताव की जानकारी दी। हालांकि, प्रस्तावित मानदेय वृद्धि के लागू होने की स्थिति और समयसीमा को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

10 वर्षों से 50 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिल रहा

संगठनों ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत संविदा जूनियर रेजिडेंट को पिछले करीब 10 वर्षों से 50 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है। इस अवधि में मानदेय में पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं होने के कारण इसे संशोधित करने की जरूरत है। डॉक्टरों ने सरकार से इस वर्ग के मानदेय में भी वृद्धि करने का आग्रह किया।

पीजी की पढ़ाई के लिए 25 लाख की बैंक गारंटी की शर्त

छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने मेडिकल की उच्च शिक्षा से जुड़ी बैंक गारंटी की अनिवार्यता का मुद्दा भी उठाया। फेडरेशन के अध्यक्ष डॉ. हीरा सिंह लोधी ने बताया कि एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी अथवा समकक्ष मूल्य की अचल संपत्ति गिरवी रखने की शर्त है।

अचल संपत्ति गिरवी रखने का प्रावधान

इसी तरह, पीजी के बाद सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए की बैंक गारंटी या इतनी ही कीमत की अचल संपत्ति गिरवी रखने का प्रावधान बताया गया है। डॉक्टरों के संगठनों ने इन शर्तों को लेकर चिंता जताते हुए इनमें शिथिलता देने की मांग की है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी राशि की बैंक गारंटी की व्यवस्था करना या उसके बराबर मूल्य की संपत्ति उपलब्ध कराना कई डॉक्टरों और उनके परिवारों के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में नियमों की समीक्षा कर व्यावहारिक विकल्प तलाशे जाने चाहिए, ताकि आर्थिक बाधाएं मेडिकल की उच्च शिक्षा में रुकावट न बनें।

डॉक्टरों ने सरकार से दोनों मांगों पर निर्णय लेने का किया आग्रह

छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन और जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री के सामने मानदेय वृद्धि और बैंक गारंटी की शर्तों में राहत से जुड़े दोनों मुद्दे रखे। संगठनों की मांग है कि अनुबंधित एमबीबीएस, एमडी-एमएस और संविदा जूनियर रेजिडेंट के मानदेय में उचित बढ़ोतरी की जाए। साथ ही पीजी और सुपर स्पेशलिटी की पढ़ाई के लिए बैंक गारंटी या अचल संपत्ति गिरवी रखने की अनिवार्यता को आसान बनाया जाए। अब इन मांगों पर शासन के अगले कदम पर नजर रहेगी। मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव लागू होने और बैंक गारंटी संबंधी नियमों में बदलाव को लेकर अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर लिया जाना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 10:36 am

Published on:

16 Oct 2026 10:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / MBBS और MD-MS डॉक्टरों का बढ़ेगा मानदेय? स्वास्थ्य मंत्री से मिले डॉक्टर, बैंक गारंटी की शर्त खत्म करने की मांग

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

World Spine Day: छत्तीसगढ़ में 25 साल की उम्र में घिस रही रीढ़, 5 साल में 40 फीसदी बढ़े युवा मरीज

World Spine Day
रायपुर

Medical College Fines: छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेजों पर सख्ती, छात्रों को 4.58 लाख रुपए तक लौटाने का आदेश

Medical College Fines
रायपुर

President Droupadi Murmu in CG: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रायपुर में 1000 युवाओं से करेंगी संवाद, ब्लड डोनर्स भी होंगे सम्मानित

President Droupadi Murmu
रायपुर

प्रसंगवश: निम्न-मध्यम वर्ग पर महंगे सफर की मार

Chhattisgarh Bus
ओपिनियन

साइबर ठग पहले समझते हैं आपकी जरूरत, फिर बिछाते हैं जाल, जानिए कैसे बन रहे लोग शिकार?

Digital Arrest Scam
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.