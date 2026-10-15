डामर के दाम बढ़े तो ठेकेदार बोले- हम नहीं बना पाएंगे सड़कें, फिर रायपुर निगम ने लिया बड़ा फैसला

रायपुर के प्रमुख मार्गों पर डामरीकरण का काम पूरा होना शहर की यातायात व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्य अधूरे रहने से सड़क उपयोगकर्ताओं को असुविधा हो सकती है। वहीं, निर्माण में देरी होने पर परियोजनाओं की समयसीमा भी आगे बढ़ सकती है। अब निगाहें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के फैसले पर हैं। यदि निगम के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो डामर की बढ़ी कीमतों के अंतर का भुगतान करने का रास्ता खुल सकता है। इससे 15वें वित्त आयोग की राशि से चल रहे छह सड़क निर्माण कार्यों को पूरा कराने में मदद मिलने की उम्मीद है। फिलहाल, दरों में संशोधन और भुगतान को लेकर अंतिम निर्णय का इंतजार है।