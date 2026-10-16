Crime News: रायपुर एम्स में पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी, इलाज कराने आए मरीज की कर दी पिटाई

Chhattisgarh Crime News: भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) परिसर में गुंडागर्दी चरम पर है। पार्किंग कर्मचारियों की गुंडागर्दी को न एम्स प्रबंधन रोक रहा है और न ही पुलिस वाले कोई सख्त एक्शन ले रहे हैं। यही कारण है कि पार्किंग कर्मचारी एम्स परिसर में नशाखोरी करते हैं और मरीजों व उनके परिजनों से मारपीट और गुंडागर्दी कर रहे हैं। नशे में धुत आधा दर्जन पार्किंग कर्मचारियों ने अपनी मां के साथ इलाज कराने आए एक युवक को बुरी तरह पीटा। युवक की मां बीच-बचाव करती रही, लेकिन आरोपी नहीं माने। बुरी तरह पीटने के बाद आरोपी चले गए। युवक की शिकायत पर आमानाका पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सामान्य धारा में एफआईआर किया है, जबकि पीडि़त युवक बीमार था। युवकों की मारपीट से उसकी जान जा सकती थी।