Patrika Exclusive: चावल-भाजी से कोदो-कुटकी तक, छत्तीसगढ़ की पारंपरिक थाली में छुपा सेहत का खजाना

Chhatisgarh Patrika News: @ताबीर हुसैन। छत्तीसगढ़ की पहचान धान और चावल के साथ यहां की पारंपरिक भाजी और कोदो-कुटकी जैसे मोटे अनाज से भी है। दाल-चावल, मौसमी सब्जियां और स्थानीय खाद्य पदार्थ स्वाद के साथ शरीर की पोषण संबंधी जरूरतें पूरी करने में भी भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद सवाल यह है कि क्या हमारी रोज की थाली में इन खाद्य पदार्थों को पर्याप्त जगह मिल रही है? विश्व खाद्य दिवस पर स्थानीय भोजन की खूबियों के साथ यह समझना भी जरूरी है कि खानपान की छोटी-छोटी गलतियां पोषण का संतुलन कैसे बिगाड़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध विविध प्रकार की भाजियां भोजन में पोषक तत्वों की विविधता बढ़ाती हैं। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं के भोजन में पर्याप्त मात्रा और विविधता का विशेष ध्यान रखना जरूरी है।