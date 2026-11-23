छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी खबर!(photo-AI)
Mahtari Shakti Loan Yojana: छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महतारी शक्ति ऋण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बिना किसी संपत्ति या तीसरे व्यक्ति की गारंटी के 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस राशि से महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, डेयरी और अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं या पहले से चल रहे कारोबार को आगे बढ़ा सकती हैं।
कई बार महिलाएं आर्थिक स्थिति कमजोर होने या बैंक गारंटी की व्यवस्था नहीं होने के कारण अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती हैं। इसी परेशानी को दूर करने के लिए महतारी शक्ति ऋण योजना के माध्यम से महिलाओं को बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के ऋण देने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और परिवार की आय बढ़ाने में मदद करना है।
योजना का लाभ लेने के लिए महिला का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह किसी बैंक की डिफॉल्टर नहीं होनी चाहिए। महतारी वंदन योजना की पात्र हितग्राही महिलाओं और स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने का उल्लेख है।
महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत पात्र महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने या पुराने कारोबार को बढ़ाने के लिए न्यूनतम 10 हजार रुपये और अधिकतम 25 हजार रुपये तक का एकमुश्त ऋण दिया जाता है। इस राशि का उपयोग महिलाएं अपने कौशल और जरूरत के अनुसार छोटे व्यवसाय में कर सकती हैं।
योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू होने की जानकारी दी गई है। वहीं, ऋण चुकाने के लिए महिलाओं को 48 महीने यानी चार साल तक का समय मिलता है। इससे वे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मासिक किस्तों में लोन चुका सकती हैं।
योजना के लिए बताई गई शर्तों के अनुसार, इसका लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिन्हें महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपये की राशि मिल रही है और जिनका बैंक खाता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक (CRGB) में है। लाभार्थी महिला चाहे तो महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि में से लोन की मासिक किस्त कटवाने का विकल्प भी चुन सकती है।
योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करते समय महिलाओं को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें आधार कार्ड, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। इसके अलावा, महिला को जिस व्यवसाय के लिए लोन लेना है, उसका संक्षिप्त विवरण भी आवेदन के साथ देना होगा।
इच्छुक महिलाएं अपने नजदीकी छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक या संबंधित अधिकृत बैंक शाखा में संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया की जानकारी ले सकती हैं। आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके बाद बैंक दस्तावेजों और प्रस्तावित व्यवसाय की व्यवहार्यता की जांच करेगा। बैंक की स्वीकृति के बाद ऋण की राशि महिला के खाते में जारी की जाएगी।
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