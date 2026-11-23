Mahtari Shakti Loan Yojana: छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महतारी शक्ति ऋण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बिना किसी संपत्ति या तीसरे व्यक्ति की गारंटी के 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस राशि से महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, किराना दुकान, डेयरी और अन्य छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं या पहले से चल रहे कारोबार को आगे बढ़ा सकती हैं।