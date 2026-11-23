रायपुर कलेक्टोरेट मल्टीलेवल पार्किंग (photo Patrika)
Free Parking in Raipur: कलेक्टोरेट परिसर आने वाले आम नागरिकों के लिए राहत की खबर है। रायपुर कलेक्टोरेट स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में अब वाहन खड़ा करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। नगर निगम ने फिलहाल इस पार्किंग की सुविधा आम नागरिकों के लिए पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई है। वहीं, पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए इसके संचालन की निविदा प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
फिलहाल नागरिकों को इस पार्किंग का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। वर्तमान व्यवस्था के तहत पार्किंग पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संचालन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि, निविदा के बाद पार्किंग शुल्क को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा पार्किंग परिसर में अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों को लेकर भी कार्रवाई की तैयारी की गई है। नगर निगम की ओर से यातायात विभाग को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों को हटाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पार्किंग परिसर में अनधिकृत वाहनों की मौजूदगी से व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए परिसर को व्यवस्थित रखने के लिए संबंधित विभाग से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
कलेक्टोरेट परिसर में पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध होने से सरकारी कामों के लिए आने वाले नागरिकों को सहूलियत मिलेगी। खासकर उन लोगों को राहत होगी, जिन्हें दस्तावेज जमा करने, अधिकारियों से मिलने या अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए परिसर में कुछ समय बिताना पड़ता है। फिलहाल पार्किंग पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके संचालन की व्यवस्था किस तरह लागू होगी, यह आगे तय किया जाएगा।