फिलहाल नागरिकों को इस पार्किंग का उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ रहा है। वर्तमान व्यवस्था के तहत पार्किंग पूरी तरह निःशुल्क रखी गई है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संचालन की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। हालांकि, निविदा के बाद पार्किंग शुल्क को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा पार्किंग परिसर में अनधिकृत रूप से खड़े वाहनों को लेकर भी कार्रवाई की तैयारी की गई है। नगर निगम की ओर से यातायात विभाग को पत्र भेजकर ऐसे वाहनों को हटाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। पार्किंग परिसर में अनधिकृत वाहनों की मौजूदगी से व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। इसलिए परिसर को व्यवस्थित रखने के लिए संबंधित विभाग से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।