ACB-EOW Action: दोषियों पर लगातार हो रही कार्रवाई(photo-patrika
ACB-EOW Action: छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले तीन साल से दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो भी लोग दोषी पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार किसी भी दोषी को बख्शने वाली नहीं है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगरीय निकाय चुनाव, गरीबी रेखा से बाहर आए लोगों, हाथियों के बढ़ते आतंक और विकास कार्यों को लेकर भी अपनी बात रखी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले तीन साल से दोषियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ACB और EOW द्वारा अलग-अलग मामलों में जांच और कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होगी। सरकार की ओर से किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जा रहा है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।
आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि लोकतंत्र में सभी चुनावों का अपना महत्व होता है। पंच से लेकर हर स्तर तक होने वाले चुनाव महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक चुनाव की अपनी भूमिका होती है और सभी चुनावों को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए।
देश में 50 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर आने के दावे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले ये लोग अति गरीब की श्रेणी में आते थे, लेकिन अब उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया।
छत्तीसगढ़ में हाथियों के बढ़ते आतंक और मानव-हाथी संघर्ष को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समस्या जरूर है, लेकिन सरकार और वन विभाग पूरी तरह सजग हैं। लोगों को लगातार सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा मोबाइल फोन पर भी हाथियों की मौजूदगी और संभावित खतरे से जुड़ी सूचनाएं भेजी जा रही हैं, ताकि लोग समय रहते सावधान हो सकें और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
मुख्यमंत्री साय ने भिलाई, चरोदा और रिसाली नगर निगम क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्यों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन तीनों निगम क्षेत्रों में पिछले दिनों पूरे हुए विकास कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही स्वीकृत नए विकास कार्यों का भूमिपूजन भी होगा। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान में भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई, नगरीय निकाय चुनाव, गरीबी उन्मूलन, हाथियों से सुरक्षा और शहरी विकास जैसे मुद्दे शामिल रहे। उन्होंने ACB-EOW की कार्रवाई जारी रखने की बात कही, वहीं हाथियों से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सतर्क करने और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया।