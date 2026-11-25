यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ भाजपा की एंट्री (Photo Source- AI Generate)
UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा की 73 महिला नेत्रियां उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रचार अभियान में सक्रिय हो गई हैं। ये महिला पदाधिकारी स्थानीय महिलाओं और परिवारों से मुलाकात कर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही हैं।
छत्तीसगढ़ से पहुंची इस महिला टीम का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी कर रही हैं। पार्टी की रणनीति के तहत महिला नेत्रियां घर-घर जाकर लोगों से संवाद कर रही हैं और सरकार की योजनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया जान रही हैं। इस चुनावी अभियान में छत्तीसगढ़ की महिला पदाधिकारियों की भागीदारी को भाजपा के संगठनात्मक विस्तार और चुनावी तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसंपर्क अभियान के लिए छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा की 73 महिला नेत्रियों का दल 18 नवंबर को रवाना हुआ था। सभी पदाधिकारी दो बसों के जरिए उत्तर प्रदेश के लिए निकली थीं। करीब दो दिनों की यात्रा के बाद 20 नवंबर को यह दल उत्तर प्रदेश पहुंचा। इसके बाद महिला नेत्रियों ने अलग-अलग क्षेत्रों में जनसंपर्क शुरू किया।
अभियान के तहत स्थानीय महिलाओं, परिवारों और नागरिकों से मुलाकात की जा रही है। महिला मोर्चा की सदस्य लोगों को केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की योजनाओं के बारे में बता रही हैं। साथ ही सरकार की नीतियों को लेकर लोगों की राय और उनकी प्रतिक्रियाएं भी जान रही हैं।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान महिला नेत्रियां सीधे आम लोगों के बीच पहुंचकर संवाद कर रही हैं। खास तौर पर महिलाओं से मुलाकात कर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके लाभ की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के साथ ही स्थानीय नागरिकों से बातचीत करना भी है।
महिला नेत्रियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक किस तरह पहुंच रहा है और उनके प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है। विभा अवस्थी के मुताबिक, जनसंपर्क के दौरान महिला मोर्चा की सदस्यों को स्थानीय लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के बीच सरकार की योजनाओं और नीतियों को लेकर अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर भी विभा अवस्थी ने सकारात्मक माहौल होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की कार्यशैली और सरकार की नीतियों के प्रति लोगों का विश्वास दिखाई दे रहा है। विभा अवस्थी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के बीच सुरक्षा, सशक्तीकरण और विकास जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने दावा किया कि महिलाएं इन क्षेत्रों में योगी सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को सकारात्मक नजरिए से देख रही हैं।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुरक्षित और समृद्ध उत्तर प्रदेश के निर्माण को लेकर सरकार की नीतियों का स्थानीय महिलाओं की ओर से समर्थन मिल रहा है। हालांकि, यह प्रतिक्रिया भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जनसंपर्क अभियान के दौरान किए गए आकलन पर आधारित है।
जनसंपर्क अभियान के दौरान मिल रही प्रतिक्रियाओं का हवाला देते हुए विभा अवस्थी ने उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का विश्वास जताया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर जनता के बीच सकारात्मक माहौल है और लोग सरकार की नीतियों से प्रभावित हैं।
भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले पार्टी का जनसंपर्क अभियान संगठन को मजबूत करने के साथ ही सरकार के कामकाज और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हालांकि, भाजपा की ओर से किए जा रहे इन दावों के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का अंतिम परिणाम मतदाताओं के फैसले पर निर्भर करेगा। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के दावों और जनता के वास्तविक रुझान की तस्वीर सामने आएगी।
उत्तर प्रदेश के इस चुनावी प्रवास में छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के साथ प्रदेश महामंत्री शीतल नायक सहित अलग-अलग क्षेत्रों की महिला पदाधिकारी शामिल हैं। सभी सदस्य पार्टी के जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाने और भाजपा की नीतियों को स्थानीय नागरिकों तक पहुंचाने में जुटी हैं। छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश पहुंची 73 महिला नेत्रियों की भागीदारी से भाजपा महिला मोर्चा का संगठनात्मक नेटवर्क भी चुनावी गतिविधियों में सक्रिय नजर आ रहा है।
पार्टी की कोशिश है कि महिला मोर्चा के माध्यम से महिलाओं और परिवारों तक सीधे पहुंच बनाई जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा का यह अभियान कितना प्रभावी साबित होगा, यह चुनावी नतीजों के बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ की महिला नेत्रियां उत्तर प्रदेश में जनसंपर्क के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं।
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