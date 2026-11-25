UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव से पहले पार्टी ने जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं तक पहुंचने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा की 73 महिला नेत्रियां उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रचार अभियान में सक्रिय हो गई हैं। ये महिला पदाधिकारी स्थानीय महिलाओं और परिवारों से मुलाकात कर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रही हैं।