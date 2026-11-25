पीएम मोदी ने देश के माथे पर कलंक अनुच्छेद 370 को हटाकर हमारे लोकतंत्र को मजबूती दी है। उन्होंने बता दिया कि देश संविधान के मुताबिक चलता है तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं चलता। हमारे संविधानविदों ने संविधान के रूप में देश को चलाने के लिए एक गाइडलाइन दी है। हमारा संविधान अंतिम व्यक्ति के उत्थान को सर्वाेच्च प्राथमिकता देता है। मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि योजनाओं से गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया। जनजातीय इलाकों के विकास में नक्सलवाद सबसे बड़ी बाधा था। यह लोकतंत्र के लिए भी सबसे बड़ा संकट था।