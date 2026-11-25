वहां बिना वैध लाइसेंस के गोरा करने वाली क्रीम व फेस सीरम बनाया जा रहा था। मौके से मॉम व्हाइटनिंग क्रीम, ग्लैमरिक्स ब्यूटी नाइट क्रीम व क्विंज पर्ल फेस सीरम जब्त किया गया। विभाग ने करीब पांच लाख रुपए का तैयार माल, कच्चा माल व पैकेजिंग सामग्री जब्त की। जांच में पता चला कि इस ठिकाने पर पिछले एक महीने से निर्माण चल रहा था, जबकि लाइसेंस की अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी। निर्माण स्थल पर कोई योग्य केमिस्ट नहीं था, न ही गुणवत्ता जांच के लिए कोई लैब थी। संचालक ने बताया कि क्रीम बनाने का फॉर्मूला दिल्ली व मुंबई से मंगाया जाता था। विभाग ने सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। अब यह पता लगाया जा रहा है कि यहां बनी क्रीम की कितनी खेप बाजार में पहुंच चुकी है।