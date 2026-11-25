इधर कार्पोरेट कंपनियों के प्रतिनिधियों ने इस मार्केट स्ट्रेटजी बताया है। बाजार की मौजूदा हालात पर गौर करें तो दीवाली के समय सोना 23 कैरेट प्रति 10 ग्राम 1.48 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो कि वर्तमान में 1.30 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है। सोने में टूट के बाद चांदी प्रति किलो 1.93 लाख से घटकर 1.60 लाख रुपए पर आ चुकी है। कार्पोरेट कंपनियों के इस मार्केट स्ट्रेटजी के साथ ही छत्तीसगढ़ के बड़े ब्रांड्स ने भी यह ऑफर देना शुरू कर दिया है, ताकि वह भी प्रतियोगिता में बन रहे सके। राजधानी के सदर बाजार, मालवीय रोड स्थित शो-रूम में 2-3 प्रतिशत मेकिंग चार्ज का बोर्ड लगा दिया गया है। सराफा बाजार में अब ब्रांड और डिजाइन के साथ मेकिंग चार्ज भी बिक्री का बड़ा आधार बनता जा रहा है।