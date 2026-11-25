540 करोड़ के कोयला लेवी घोटाले में नया मोड़ (Photo Source- Patrika File Photo)
CG Coal Levy Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 540 करोड़ रुपये से अधिक के कथित कोयला लेवी घोटाले में एक और वरिष्ठ IAS अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जांच एजेंसियों ने पूर्व खनिज संचालक जयप्रकाश मौर्य को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। EOW और ACB के छठे पूरक चालान में नाम शामिल होने के बाद अब मौर्य ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बिलासपुर हाई कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि तत्कालीन खनिज संचालक रहते हुए जयप्रकाश मौर्य ने कोयला लेवी वसूली के कथित सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन पर मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी से करीब एक करोड़ रुपये नकद रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया गया है।
इस मामले में EOW और ACB ने 5 अक्टूबर 2026 को विशेष अदालत में छठा पूरक चालान पेश किया था। इसी चालान में पूर्व खनिज संचालक और IAS अधिकारी जयप्रकाश मौर्य का नाम भी शामिल किया गया है। जांच एजेंसियों ने कथित तौर पर जब्त डायरियों, डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मौर्य की भूमिका को लेकर आरोप लगाए हैं।
एजेंसी का दावा है कि तत्कालीन खनिज संचालक रहते हुए उन्होंने कोयला परिवहन से जुड़ी ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भूमिका निभाई, जिनका फायदा कथित अवैध वसूली के नेटवर्क को मिला। पूरक चालान में मौर्य पर करीब एक करोड़ रुपये नकद रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया गया है। यह रकम कथित तौर पर कोयला लेवी घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी से ली गई थी। हालांकि, ये सभी आरोप जांच एजेंसी की ओर से लगाए गए हैं। इनकी न्यायिक पुष्टि होना बाकी है।
जांच एजेंसी के मुताबिक, जयप्रकाश मौर्य जब खनिज संपदा विभाग के संचालक थे, उस दौरान राज्य में कोयला और आयरन पैलेट के परिवहन से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए थे। एजेंसी का आरोप है कि इन बदलावों से कथित वसूली सिंडिकेट को काम करने में मदद मिली। चालान में उल्लेख किया गया है कि कोयला परिवहन पर 25 रुपये प्रति टन और आयरन पैलेट यानी लौह अयस्क के परिवहन पर 100 रुपये प्रति टन की दर से अवैध वसूली का नेटवर्क संचालित था। जांच एजेंसी का दावा है कि इस व्यवस्था को लागू करने और सुचारू रूप से चलाने में मौर्य की अहम भूमिका थी। आरोप है कि सिंडिकेट के जरिए वसूली की रकम का नेटवर्क खड़ा करने के लिए खनिज परिवहन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए। एजेंसी अब इन फैसलों और कथित अवैध वसूली के बीच संबंधों की जांच कर रही है।
EOW-ACB के चालान में जुलाई 2020 और जनवरी 2022 में लागू की गई व्यवस्थाओं का विशेष रूप से जिक्र किया गया है। जांच एजेंसी के मुताबिक, जुलाई 2020 में ऑनलाइन ई-परमिट व्यवस्था लागू होने से पहले जिला खनिज अधिकारी यानी DMO की मंजूरी अनिवार्य की गई थी। इसके बाद जनवरी 2022 में ट्रांजिट पास व्यवस्था लागू की गई। एजेंसी का आरोप है कि इन प्रशासनिक बदलावों को लागू करते समय राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का ठोस आकलन नहीं किया गया।
जांचकर्ताओं का दावा है कि इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल कथित कोयला सिंडिकेट ने अवैध वसूली के लिए किया। अब जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि इन व्यवस्थाओं में बदलाव का निर्णय किन परिस्थितियों में लिया गया था और इससे कथित वसूली नेटवर्क को किस तरह फायदा मिला। इस संबंध में संबंधित दस्तावेजों और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
कोयला लेवी घोटाले में सूर्यकांत तिवारी को प्रमुख आरोपी और कथित सिंडिकेट का किंगपिन बताया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक, कोयला परिवहन से जुड़े कारोबारियों और अन्य लोगों से अवैध वसूली के लिए एक संगठित नेटवर्क बनाया गया था। इसी मामले में जयप्रकाश मौर्य पर सूर्यकांत तिवारी से करीब एक करोड़ रुपये नकद लेने का आरोप लगाया गया है। एजेंसी का दावा है कि जब्त डायरियों और अन्य साक्ष्यों से इस कथित लेन-देन से जुड़े संकेत मिले हैं। हालांकि, इस रकम के लेन-देन और उसमें मौर्य की भूमिका को लेकर अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
पूरक चालान में नाम आने के बाद IAS जयप्रकाश मौर्य ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बिलासपुर हाई कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन से जवाब मांगा गया है।अग्रिम जमानत का उद्देश्य गिरफ्तारी की आशंका की स्थिति में कानूनी राहत प्राप्त करना होता है। अब इस मामले में राज्य शासन का जवाब और अदालत की आगे की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। मौर्य को राहत मिलती है या नहीं, इस पर सबकी नजर रहेगी। वहीं, जांच एजेंसियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर अदालत में होने वाली सुनवाई से मामले की आगे की दिशा भी तय हो सकती है।
छत्तीसगढ़ का कथित कोयला लेवी घोटाला राज्य के बड़े आर्थिक अपराध मामलों में शामिल है। जांच एजेंसियों के अनुसार, कोयला परिवहन के दौरान कारोबारियों से प्रति टन के हिसाब से अवैध वसूली की जाती थी। इस रकम को कथित तौर पर एक संगठित सिंडिकेट के जरिए इकट्ठा किया जाता था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से इस मामले की जांच शुरू की थी।
ED की कार्रवाई और रिपोर्ट के आधार पर राज्य की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भी आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई। मामले में राजनेताओं, नौकरशाहों, कारोबारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच की गई है।
इस मामले में ED ने अब तक 35 से अधिक प्रभावशाली लोगों, राजनेताओं, नौकरशाहों और कारोबारियों के खिलाफ ECIR दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। एजेंसी ने 15 से अधिक प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इसके अलावा 220 करोड़ रुपये से अधिक की चल-अचल संपत्तियां कुर्क किए जाने का दावा किया गया है। ED की जांच का मुख्य फोकस कथित अवैध वसूली से अर्जित रकम, उसके निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क पर रहा है।
राज्य की जांच एजेंसी EOW और ACB ने भी इस मामले में अलग से कार्रवाई की है। एजेंसी की FIR में पूर्व मंत्री, विधायक, IAS अधिकारी और कोयला कारोबारियों समेत 36 से अधिक लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अब तक एक दर्जन से अधिक हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अलग-अलग आरोपियों की भूमिका, कथित वसूली के नेटवर्क और आर्थिक लेन-देन को लेकर जांच जारी है।
कोयला लेवी घोटाले की जांच के दौरान छत्तीसगढ़ के कई चर्चित नाम सामने आए हैं। इनमें निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू, समीर विश्नोई, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया और मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी शामिल हैं। इसके अलावा कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी और निखिल चंद्राकर के नाम भी इस मामले में सामने आ चुके हैं। पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और चंद्रदेव राय भी जांच के दायरे में रहे हैं। इनमें से कुछ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कुछ को अलग-अलग मामलों में जमानत मिली है। जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क में कथित तौर पर शामिल लोगों की भूमिका और पैसों के लेन-देन की पड़ताल कर रही हैं।
IAS जयप्रकाश मौर्य का नाम छठे पूरक चालान में शामिल होने के बाद कोयला लेवी घोटाले की जांच में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका एक बार फिर चर्चा में आ गई है। अब हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई और राज्य शासन का जवाब महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर, जांच एजेंसियों के आरोपों में जिन डायरियों, डिजिटल रिकॉर्ड और प्रशासनिक फैसलों का जिक्र किया गया है, उनकी कानूनी जांच भी अहम रहेगी।
अदालत में इन साक्ष्यों की स्वीकार्यता और आरोपों की पुष्टि के बाद ही मौर्य की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल, 540 करोड़ रुपये से अधिक के कथित कोयला लेवी घोटाले में एक और IAS अधिकारी का नाम जुड़ने से मामला फिर सुर्खियों में है। अब सबकी नजर हाई कोर्ट की सुनवाई और जांच की अगली कार्रवाई पर टिकी है।
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