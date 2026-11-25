जांच एजेंसी के मुताबिक, जयप्रकाश मौर्य जब खनिज संपदा विभाग के संचालक थे, उस दौरान राज्य में कोयला और आयरन पैलेट के परिवहन से जुड़ी व्यवस्थाओं में बदलाव किए गए थे। एजेंसी का आरोप है कि इन बदलावों से कथित वसूली सिंडिकेट को काम करने में मदद मिली। चालान में उल्लेख किया गया है कि कोयला परिवहन पर 25 रुपये प्रति टन और आयरन पैलेट यानी लौह अयस्क के परिवहन पर 100 रुपये प्रति टन की दर से अवैध वसूली का नेटवर्क संचालित था। जांच एजेंसी का दावा है कि इस व्यवस्था को लागू करने और सुचारू रूप से चलाने में मौर्य की अहम भूमिका थी। आरोप है कि सिंडिकेट के जरिए वसूली की रकम का नेटवर्क खड़ा करने के लिए खनिज परिवहन से संबंधित प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए। एजेंसी अब इन फैसलों और कथित अवैध वसूली के बीच संबंधों की जांच कर रही है।