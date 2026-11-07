अनुकंपा नियुक्ति के बाद नहीं बदलवा सकते पद, बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला

यह मामला रायपुर जिले के बीरगांव नगर निगम से जुड़ा है। यहां पिता की मृत्यु के बाद एक युवक को अनुकंपा के आधार पर चपरासी के पद पर नौकरी मिली थी। युवक ने नियुक्ति स्वीकार कर काम भी शुरू कर दिया, लेकिन बाद में अपनी शैक्षणिक योग्यता का हवाला देते हुए सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति देने की मांग की। इस मांग को लेकर उसने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।