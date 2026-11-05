Diwali Market:बिलासपुर में पटाखों की एमआरपी का खेल, कीमत से 10 गुना ज्यादा दाम, भारी छूट का लालच देकर ग्राहकों को लगा रहे चूना

दीपावली के दौरान पटाखों की खरीदारी में ग्राहक अक्सर अलग-अलग दुकानों पर कीमतों की तुलना करने के बजाय दुकानदारों के छूट संबंधी दावों पर भरोसा कर लेते हैं। कई बार आकर्षक ऑफर और भारी डिस्काउंट खरीदारी का निर्णय प्रभावित करते हैं। पटाखों के पैकेट पर छपी एमआरपी को ही वास्तविक कीमत मानकर ग्राहक दुकानदार से मोलभाव भी करते हैं। यही वजह है कि एमआरपी और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच अंतर का फायदा उठाने की आशंका बनी रहती है। ग्राहकों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उन्हें यह पता लगाने का कोई आसान तरीका नहीं मिलता कि किसी पटाखा उत्पाद की उचित कीमत कितनी होनी चाहिए। अलग-अलग दुकानों पर एक जैसे उत्पादों की कीमतों में अंतर भी इस परेशानी को बढ़ाता है।