Diwali 2026: छत्तीसगढ़ में कब मनेगी धनतेरस और दीपावली? जानें लक्ष्मी पूजा से दीपदान तक के शुभ मुहूर्त

आचार्य के अनुसार 7 नवंबर शनिवार को धनवंतरी जयंती, नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती और मास शिवरात्रि का संयोग रहेगा। इस दिन सुबह 10.47 बजे से भद्रा शुरू होकर रात 11.07 बजे तक रहेगी। वहीं 8 नवंबर को नरक चतुर्दशी और अमावस्या का संयोग बताया गया है। इसी दिन दीपावली मनाई जाएगी। लक्ष्मी और कुबेर पूजा के लिए दिन में 1.11 से 2.36 बजे तक शुभ योग रहेगा। शाम 5.24 से रात 8.36 बजे तक अमृत योग रहेगा। इसके अलावा अलग-अलग लग्न में रात 2.25 बजे तक पूजा के मुहूर्त बताए गए हैं। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी समय पूजा-अर्चना कर सकते हैं।