Kawardha News: सांस लेने तक की जगह नहीं थी, पिकअप में ठूंसकर ले जाए जा रहे थे चार गौवंश, एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने मामले में चारों मवेशियों के साथ घटना में इस्तेमाल महिंद्रा पिकअप वाहन भी जब्त किया है। जब्त संपत्ति की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि मवेशियों को कहां से लाया गया था और उन्हें किस स्थान पर ले जाया जा रहा था। मामले में आगे की जांच जारी है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मवेशियों के परिवहन से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा हो सकता है।