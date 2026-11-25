जांच एजेंसी के मुताबिक, कथित वसूली से मिलने वाली नकदी को बोरियों और कार्टून में भरकर रखने की बात सामने आई है। आरोप है कि इस रकम को छिपाने के लिए रायपुर के शंकर नगर स्थित पाम बेलाजियो सोसायटी में दो फ्लैट भी खरीदे गए थे। एजेंसी को संदेह है कि इन फ्लैटों का इस्तेमाल कथित तौर पर नकदी छिपाने के लिए किया जाता था। इस मामले में 3 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की गई कार्रवाई का भी जिक्र सामने आया है। बताया गया है कि बिलासपुर में विकास अग्रवाल के भाई विवेक अग्रवाल के घर पर तलाशी के दौरान सोना, चांदी और नकदी मिली थी। जांच एजेंसी को संदेह है कि यह संपत्ति विकास अग्रवाल की ओर से छिपाकर रखी गई थी।