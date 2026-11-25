दुबई से भारत लाया जाएगा विकास अग्रवाल (Photo Source- Patrika File Photo)
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के कथित 3,200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में फरार चल रहे आरोपी विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को दुबई में गिरफ्तार किए जाने के बाद अब भारत लाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की ओर से उसे भारत डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। आरोपी को रायपुर लाने के लिए ACB-EOW की विशेष टीम दुबई रवाना होगी।
इस टीम में जांच एजेंसी के प्रमुख सहित डीएसपी स्तर के तीन अधिकारी शामिल हो सकते हैं। जांच एजेंसियों की कोशिश है कि विकास अग्रवाल को जल्द से जल्द भारत लाकर पूछताछ की जाए। माना जा रहा है कि उससे पूछताछ में कथित शराब सिंडिकेट के आर्थिक लेन-देन, हवाला के जरिए विदेश भेजी गई रकम और इसमें शामिल लोगों की भूमिका से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक, विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को 13 नवंबर को दुबई में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच एजेंसी की विशेष टीम UAE जाकर जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करेगी। इसके लिए संबंधित दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं। एजेंसी की योजना है कि आरोपी को भारत लाने के बाद रायपुर में पूछताछ की जाए। जांच अधिकारियों को उम्मीद है कि सुब्बू से पूछताछ के दौरान घोटाले की रकम के लेन-देन और कथित लाभार्थियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। हालांकि, इन सवालों के जवाब आरोपी से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे।
जांच एजेंसी के मुताबिक, विकास अग्रवाल ने साल 2014-15 के आसपास छोटे ठेकेदार के रूप में काम शुरू किया था। उस दौरान वह नाली और सड़क निर्माण जैसे कामों से जुड़ा हुआ था। बाद में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद उसकी नजदीकियां होटल कारोबारी अनवर ढेबर से बढ़ने का आरोप है। बताया जाता है कि इसी दौरान उसे तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बंगले तक पहुंच मिली। जांच एजेंसी का दावा है कि धीरे-धीरे वह कथित शराब सिंडिकेट में अहम भूमिका निभाने लगा। आरोप है कि वह शराब कारोबार से जुड़े अलग-अलग हिस्सों से मिलने वाली कमीशन की रकम और वसूली का हिसाब-किताब रखता था।
जांच के अनुसार, विकास अग्रवाल को करीब 1,200 करोड़ रुपये के कथित सिंडिकेट का मैनेजर बताया जा रहा है। आरोप है कि वह डिस्टलरी संचालकों और FL-10A लाइसेंस धारकों से कथित तौर पर मिलने वाली कमीशन की रकम का हिसाब रखता था। इसके अलावा शराब कारोबार के अलग-अलग हिस्सों A, B और C से मिलने वाली कथित अवैध कमाई का हिसाब-किताब भी उसके पास होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क के आर्थिक लेन-देन की पड़ताल कर रही है। एजेंसी को उम्मीद है कि सुब्बू की गिरफ्तारी से इस कथित सिंडिकेट के कामकाज और इससे जुड़े लोगों की भूमिका को समझने में मदद मिलेगी।
जांच एजेंसी के मुताबिक, कथित वसूली से मिलने वाली नकदी को बोरियों और कार्टून में भरकर रखने की बात सामने आई है। आरोप है कि इस रकम को छिपाने के लिए रायपुर के शंकर नगर स्थित पाम बेलाजियो सोसायटी में दो फ्लैट भी खरीदे गए थे। एजेंसी को संदेह है कि इन फ्लैटों का इस्तेमाल कथित तौर पर नकदी छिपाने के लिए किया जाता था। इस मामले में 3 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से की गई कार्रवाई का भी जिक्र सामने आया है। बताया गया है कि बिलासपुर में विकास अग्रवाल के भाई विवेक अग्रवाल के घर पर तलाशी के दौरान सोना, चांदी और नकदी मिली थी। जांच एजेंसी को संदेह है कि यह संपत्ति विकास अग्रवाल की ओर से छिपाकर रखी गई थी।
जांच एजेंसी को आशंका है कि कथित शराब घोटाले से जुड़ी करीब 1,200 करोड़ रुपये की रकम हवाला नेटवर्क के जरिए दुबई भेजी गई। आरोप है कि विकास अग्रवाल ने इस रकम को विदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। बताया जाता है कि जुलाई 2022 में वह मुंबई के रास्ते भारत से बाहर चला गया था। इसके बाद उसने अपने परिवार को भी UAE बुला लिया।
जांच एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि विदेश भेजी गई रकम कहां रखी गई, किन लोगों तक पहुंची और इस पूरे नेटवर्क में दूसरे कौन-कौन लोग शामिल थे। सुब्बू की गिरफ्तारी के बाद इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, हवाला के जरिए रकम भेजने और संपत्ति छिपाने से जुड़े आरोपों की पुष्टि जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।
छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी को विदेश में हुई तीसरी बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले महादेव सट्टा ऐप मामले में सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी और रवि उप्पल के खिलाफ हुई कार्रवाई भी चर्चा में रही है। विकास अग्रवाल को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जांच एजेंसियां उससे कथित शराब सिंडिकेट के संचालन, पैसों के लेन-देन और विदेश में मौजूद संपत्तियों को लेकर पूछताछ कर सकती हैं।
इस मामले में कई बड़े नाम पहले से जांच के दायरे में हैं। इनमें तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सौम्या चौरसिया, पूर्व IAS अनिल टुटेजा, निरंजन दास, एपी त्रिपाठी, अनवर ढेबर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और रामगोपाल अग्रवाल समेत अन्य लोगों के नाम शामिल बताए गए हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इन आरोपियों में से अधिकांश जमानत पर बाहर हैं, जबकि केके श्रीवास्तव को लेकर अलग स्थिति बताई गई है। मामले में अलग-अलग आरोपियों की भूमिका और कथित आर्थिक नेटवर्क की जांच जारी है।
विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू को भारत लाने के बाद ACB-EOW की पूछताछ इस मामले में अहम मानी जा रही है। जांच एजेंसियां यह जानने की कोशिश करेंगी कि कथित सिंडिकेट में उसकी भूमिका क्या थी, कमीशन की रकम का हिसाब कौन रखता था और हवाला के जरिए विदेश भेजे गए पैसों का अंतिम इस्तेमाल कहां हुआ।इसके साथ ही जांच का फोकस उन लोगों पर भी हो सकता है, जिन्हें कथित तौर पर इस नेटवर्क से आर्थिक लाभ मिला। फिलहाल आरोपी को भारत लाने की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार है। उसके रायपुर पहुंचने और पूछताछ शुरू होने के बाद ही मामले में नए खुलासे सामने आ सकेंगे।
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