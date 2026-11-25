भाजपा के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सत्ता में रहने के बावजूद स्थानीय चुनावों में जनता की नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। छत्तीसगढ़ में भी दिसंबर में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हैं। चार नगर निगम समेत 17 निकायों में होने वाले चुनाव में पार्टी को अपनी संगठनात्मक ताकत साबित करनी होगी। सूत्रों के मुताबिक, संगठन की अंदरूनी समीक्षा में कुछ निकायों में भाजपा की स्थिति पहले की तुलना में कमजोर आंकी गई है। स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल की कमी, टिकट के दावेदारों की लंबी कतार, पार्षदों और कार्यकर्ताओं की नाराजगी तथा वार्ड स्तर पर कमजोर सक्रियता पार्टी के लिए चुनौती बन सकती है।